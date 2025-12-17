【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】身内の金銭トラブルは「離婚理由」になる？＜第13話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第13話 離婚も視野に
【編集部コメント】
お父さんの言う通り、アラタさんがリリちゃんのために借金を作ってしまう可能性もあります。そうなったらもはや、アリサさんとリリちゃんだけの問題ではなくなります。「かわいそうな姪を助けるため」という美しい理由であっても、アラタさんが勝手に借金を作ってしまったら、今後夫婦としてやっていけるのか不安になってしまいますよね。シホさんはあらためて、この問題を何とかしようと覚悟を決めるのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第13話 離婚も視野に
【編集部コメント】
お父さんの言う通り、アラタさんがリリちゃんのために借金を作ってしまう可能性もあります。そうなったらもはや、アリサさんとリリちゃんだけの問題ではなくなります。「かわいそうな姪を助けるため」という美しい理由であっても、アラタさんが勝手に借金を作ってしまったら、今後夫婦としてやっていけるのか不安になってしまいますよね。シホさんはあらためて、この問題を何とかしようと覚悟を決めるのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび