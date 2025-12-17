＜図々しい＞部活動の送迎で、子どもの友達が車に乗りたがる。あまり強く言えない性格で押し切られて…
子どもが部活などで帰宅時間が遅くなったり、自転車で通うには学校が遠すぎたりする場合、親が送迎することも珍しくありませんね。でも、わが子だけなら問題ないでしょうが、友達も車に乗りたがることがあるようです。ママスタコミュニティのあるママが、送迎のことで困っています。
『中学生の娘の友達が、部活の送迎の際、頻繁にうちの車に乗りたがって困っています。娘には断るように言っていますが、あまり強く言えない性格なので、「お願いお願い！」と娘に言ってきます。どう対処したらいいでしょうか？』
娘さんから友達には断りづらい。母親が断った方が早い
『娘さんに「お母さんに聞いて？」と言わせたらいいと思う。そして投稿者さんが断る』
『娘さんが断れない感じなら、投稿者さんがハッキリ言うしかないよね。娘さんもお母さんを盾にできるし、その方が言いやすそう』
『投稿者さんは自分で断らないの？ 子どもには子どもの付き合いがあるから断りにくいのは、親ならわかるでしょう』
娘さんの友達ということもあり、投稿者さんは「自分で断るように」と伝えています。でもそれは娘さんにはハードルが高いことかもしれません。今後の友達との関係性を考えると、お願いを断るのは難しいでしょう。しかもあまり強く言えない性格とのことですから、娘さんも対応に困っているのではないでしょうか。友達を乗せたくないと思っている投稿者さんが自ら断った方が、話は早いかもしれませんね。
車に乗せるのはお断り！なぜなら……
車の保険の対象にならない
『「保険の関係で乗せられないの、ごめんね」と言えば、納得するしかないでしょう』
車の保険に入っているでしょうから、その話をするのも手です。実際には家族以外も補償の対象になることはあるでしょうが、断る口実として「対象ではない」と言うことはできそうですね。それが事実かどうかはさておき、ときにはこのような言い方も必要ではないでしょうか。
万一の事故のときに責任を取れない
『次に送ることになったときに、相手の子に直接言う。事故リスクやうちの都合があるので今回で最後にしたいと』
『事故があったときに責任が取れないから無理と言う。子どもではなく投稿者さんがハッキリ断らないと』
車で移動する場合に、事故のリスクはつきもの。いくら安全運転を心がけても、いつ事故が起きるかはわかりません。そのときに友達も巻き込まれてしまったら、責任は取れませんね。そのことを友達に伝える方法もあります。
他人を車に乗せたくない
『理由はいらないよ。「何度か乗せた後で言うのは申し訳ないけれど、私、家族以外の人を車に乗せるのが本当は嫌いなの。だからもう乗せられないわ」と真顔で話して、後は何を言ってきても無視でいいんじゃない？』
車を運転するのは投稿者さんですから、「もう友達を乗せるのは嫌！」という気持ちならば、それを正直に話してみてはいかがでしょう。あくまで投稿者さんの気持ちなので、細かい理由の説明は不要ですね。相手は中学生です。大人が真顔で言えば、本気で言っていることがわかるでしょう。
相手の親に連絡。親から本人に注意してもらう
『しつこいなら相手の親に連絡してもいいんじゃない？ 乗せられないのに毎回言われて困っている、と』
『その子の親に連絡する。「事故の責任が取れないので、うちは乗せません。きちんとお子さんに言い聞かせてください」と』
友達が家まで送ってほしいと言うのは、親が迎えにこないからですね。相手の親も子どもを送ってもらえるから、と甘えている部分もあるのではないでしょうか。でも常に事故のリスクはありますし、何より当たり前のように車に乗られるのが投稿者さんは嫌なのでしょう。「自分の子どもなのだから、自分が迎えにくるべき！」そういう感情もあるのかもしれません。相手の親は投稿者さんが車で送っていることを知らない可能性もありますから、この際きちんと話して、親から本人に注意してもらうのがいいかも。もしかすると送迎の必要性を感じて、今後はその子の親が送迎をするようになるかもしれません。