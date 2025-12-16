2026年、良い新年を迎えよう！12月後半のあなたの運勢【占ねこ先生の幸せを呼ぶタロット占い】
●カードを引いて、あなたの12月後半の運勢を占おう！ 人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。
まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの12月後半（16日～31日）までの運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。
Aを選んだあなた「塔 逆位置」
出なくなったと思っていたら、また出ました、タワーのカード。
年末バタバタしてくる時期、慌ただしく過ごしている方も多いんじゃないでしょうか？
今日はこの仕事とあの仕事、帰りにあそこに寄って、あれ買って、〇〇さんに会って、あーー大掃除もしなきゃ！とか。1日にいくつもの予定を詰め込んじゃったり、その上これでもかとしなければいけないことがある。イベントだって目白押し。
そんなあなた。ちょっと深呼吸して、バタバタと動きすぎないようにしてみましょうか。削れる予定は削って、自分がちゃんと管理できる量にしておきましょう。
Aを選んだあなたはこの時期、忘れ物、ケアレスミス、乗り遅れ、すっぽかし、無くしもの、あるいは何かを壊す…こんなちょっとしたアクシデントが起こりがちです。
大事件になるほどではない感じですが、結構なショックは受けるかもしれないのでしっかり注意を怠らないこと。寒さも増してきたので、寝るときに体を冷やしたりしないように。体調も崩しやすい時期。もちろん過労も厳禁です。
パーティだ、飲み会だ、楽しい～！！ はいいけれど、はっちゃけすぎて翌日の仕事に穴を開けたりしたら大変です。仕事もプライベートも無理しないで、残された今年の時間「あーやっちまった」ってならないように、楽しく健やかに過ごしましょう♪
（仕事運）
うっかりミスが出やすい時期。詰め込みすぎないで、ひとつずつ、きちんと丁寧にやっていきましょう。
（恋愛運）
冗談でもきついことを言ったりしないこと。相手に思いやりをもって接しましょう。すっぽかしにも気をつけて。
【ラッキーフード／ラッキーアクション】
生姜葛湯など体をあっためるもの
お風呂に浸かりましょう
Bを選んだあなた「力 正位置」
力みなぎりますね。
その“力”というのは、筋肉量とかではもちろんなく、外側に「おりゃーっ」ってみせる力でもない。もっともっと静かで理性的な力。人間のもつ数字では測れない内側の本質的な強い力。
あなたの目には見えない内側の本質的な力がとても強くなる時期です。そしてこの力、あなたの内側にただ存在するのを感じるだけではなく、しっかり活かして行ける時期になってきます。
いよいよ今年も残りわずかとなってきました。
何か成し遂げたいこと、まだ解決できていない問題。それらがあるなら、あなたはそれを成し遂げることができます。または解決することができます。自分の力で。
派手な動きではないかもしれません。
だけど静かに力強く成し遂げていけるとカードは伝えています。
また何かチームで取り組むようなことがあれば、あなたがイニシアチブを握ってください。力強くチームを導くことができるはずです。あなたの外側ではなく内側が強く輝く時期なので、言葉多くするよりも、あなたの在り方や振る舞いが大切。力強く怒ったりするより、優しさが武器になります。
そんなあなたに皆んな、魅力を感じ、ついてくるでしょう。
（仕事運）
目標を達成できるでしょう。
押すだけではダメ、優しくおおらかに構えることがうまくいく秘訣。
（恋愛運）
理性的にお互いを思いやる付き合いを。
自分のエゴだけを貫き通そうとしないで。
【ラッキーフード／ラッキーアクション】
日光浴
Cを選んだあなた「運命の話 逆位置」
新たに取り組みたいこと、今年やり残したことなんかがあるならば、ちょっと待て！ です（笑）。流れが近づいてきていますが、まだちょっと時期尚早のよう。時機がまだ熟していないとカードは言っています。
新たに取り組みたいことに関しては、もうちょっと考え直した方がいいかもしれませんし、準備不足かもしれません。今年何かやり残したことがあるのなら、来年まで寝かした方がより良い結果が得られそう。そのためにできることもまだある感じがします。
まさに「急がば回れ」の時期。
今の自分にとってちょっと遠回りだな、時間かかっちゃうな、と思っても、未来の自分はきっと「回り道をしてよかった」って言っているはず。
それでいて、あなたの望む幸せな未来が無くなるカードでは全くなくて、ちゃんとあなたの今歩いているレールの先にそれがありますよ、というカードなので大丈夫。
だから、「今年中に～！」なんて焦ってあれこれしないで、ゆったり構えましょ。そしてできることをしていきましょ。きっとあるはずよ～。
未来を信じて、今年の残り、力を抜いてゆったり楽しんで。きっと来年良い結果がまってるわ。
（仕事運）
来年に向けて準備の時期にあてましょう。来年の成果に結びつきそう。
（恋愛運）
告白やプロポーズ、何かを進展させるのは今じゃない。望んでいないパートナーシップを解消するのも、準備不足。今は現状維持。来年きっと望む結果が得られます。
【ラッキーフード／ラッキーアクション】
お正月休みの常備菜を作り置き
●DATA
毎日のハッピーを呼ぶ！ 占ねこ先生のタロット占い「LINEスタンプ」
https://line.me/S/sticker/31679813
●著者プロフィール
占（うら）ねこ
人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。