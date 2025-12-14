「失敗させない」義母が怖すぎると話題！セレブ家庭が音を立てて崩れる様を描いた漫画に目が離せない【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、「戦国コミケ」「新しいパパがどう見ても凶悪すぎる」など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている漫画家・横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品の中から「どちらかの家庭が崩壊する漫画」を紹介。本作の制作秘話について、作者の横山さんに話を聞いた。
■セレブ家庭のユイを救ったのは“真逆のヤンキー家族”
本作「どちらかの家庭が崩壊する漫画」は、エリート会社員の夫・シュウと専業主婦のユイ、そして娘のリエ――誰もが憧れるような薬師寺家の暮らしは、ある日を境に静かに崩れはじめる。夫の浮気疑惑が浮上し、さらに苦手としていた義母との“同居”が、ユイに何の相談もなく決められていたことが発覚。積み重なった違和感と疲れが限界に達し、ユイはついに家を出る決断をする。しかし義母・聡子は「絶対に連れ戻す」と強い執着を見せ、ユイはその背景に思わず息をのんでしまうような秘密が潜んでいることに気づいてしまう…。
心がすり減る薬師寺家の問題とは対照的に、ユイを受け入れる毒山家は豪快で温かい家族だ。少し不器用で騒がしいけれど、どこか憎めない彼らの存在が物語に優しい明るさを添えている。作者の横山さんも、「シンプルにエリートにはヤンキーだろう、という発案ですね。もともとアウトローなキャラクターが出てくるギャグ漫画をよく描いていたので動かしやすいです」と語り、作品に生きたリズムを生み出している。
また、物語の鍵を握る義母・聡子について横山さんは「はじめはそこまで計算しておりませんでした。シュウに問題があるイメージで始めたのですが、キャラクターが動いてしまった感がありますね」と振り返る。繊細な表情描写を大切にしているという作者の言葉どおり、登場人物たちの揺れる感情がページからじわりと伝わってくる。
静かに、しかし確実に崩れていく家族。その行方に思わず引き込まれてしまう「どちらかの家庭が崩壊する漫画」。気になる方は、ぜひ読んで欲しい。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
