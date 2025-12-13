12月11日、Netflixが竹内涼真と町田啓太がW主演を務める映画『10DANCE』の新たなキービジュアルを公開。そこに写った竹内涼真の近影が話題となっている。

「公開された写真では、竹内さんは上半身に何も身につけらておらず、胸筋から腹筋まで見事に鍛え上げられているのがわかります。さらに、お腹まわりにはタトゥーが描かれている様子。まるで彫刻のような竹内さんの姿に、SNSでは驚きの声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

12月18日から配信が始まるオリジナル映画『10DANCE』。競技ダンスの世界に生きるトップ男性ダンサー2人が競い合いながら絆を深めていく様子が描かれる。

「過去には『このBLがやばい！』2019年度版で2位を受賞するなど、話題にもなりました。主演の竹内さんと町田さんは、劇中で激しいダンスを披露するようです」（芸能記者）

今回 “美腹筋” を披露した竹内は、モデル出身で、高校時代は東京ヴェルディのユースに所属し、プロサッカー選手を目指していた。それゆえか、『君と世界が終わる日に』や『龍が如く〜Beyond the Game〜』などで肉体派を演じることが多かった。

「2024年の『龍が如く〜Beyond the Game〜』では、地下格闘場での格闘シーンにスタントなしで挑んだといいます。危険を顧みずに自らの体で表現する役者魂に、業界関係者からも高い評価が集まりました。

竹内さんも雑誌『GOETHE』のインタビューで、同作の役を演じるため、総合格闘技を取り入れながら4カ月かけて減量をおこなったことを明かしています。食事面では、《肉、野菜、魚。必要なものを必要最低限だけ摂る。好きなものを好きなだけ、という生活からはほど遠いですね》と、ストイックな一面を感じさせました」（同）

主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が大ヒットしたことで、俳優として次のステージに入ったと思われる竹内涼真。『10DANCE』ではBLの世界と美しい肉体が堪能できそうだ。