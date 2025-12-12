ココリスのお年賀が登場♡人気焼き菓子が楽しめる限定セレクション発売

“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”をコンセプトに展開するCOCORIS（ココリス）から、人気の焼き菓子が詰まった『ココリスセレクション 御年賀パッケージ』が12月15日(月)より数量限定で登場します。ヘーゼルナッツや木苺のサンドクッキー、メープルマロンのフィナンシェなど、木の実の風味を堪能できる3種を詰め合わせ。金箔文字があしらわれた上品なパッケージは、お年賀の贈り物にも、自宅で楽しむ新春スイーツにもぴったりです♡

華やかな御年賀パッケージが登場

今回発売される『ココリスセレクション 御年賀パッケージ』は、3種12個入の特別仕様。価格は3,348円。

サンドクッキー「ヘーゼルナッツ」×4、「木苺」×4、フィナンシェ「メープルマロン」×4が楽しめる詰め合わせです。

木の実の美味しさをぎゅっと閉じ込めたブランドらしい味わいが詰まっており、新年の贈り物にふさわしい華やかさが魅力。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

椿屋珈琲とダッキーダックで“パンダシュー”がサンタ＆トナカイに変身♡

人気焼き菓子も合わせてチェック♪

店頭では期間限定のブッセ「ジャンドゥーヤ」も販売。4個入1,650円で、ヘーゼルナッツとココアバターを使用したクリームをふんわり生地にサンドし、キャラメリゼしたアーモンドが香ばしさを添えます。

また、サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」は6個入1,560円、10個入2,590円、16個入4,160円と用途に合わせて選べるのが魅力。

さらに、ジャンドゥーヤとピスタチオの味わいが楽しめる「ココリスパイ」8個入2,000円も見逃せません。どれも木の実の風味がいきた贅沢なスイーツです。

新春の贈り物にふさわしいひと箱を

COCORISの『ココリスセレクション 御年賀パッケージ』は、新年を華やかに彩る焼き菓子の詰め合わせ。

木の実の美味しさを大切にしたサンドクッキーやフィナンシェは、大切な人へのお年賀としてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。

数量限定販売のため、気になる方はお早めの購入がおすすめ。木の実の優しい香りと上品なパッケージで、新春のひとときをより温かく演出してみてはいかがでしょうか♪