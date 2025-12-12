好意的な態度に現地メディアの報じ方も一変

卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズが香港で開幕した。日中関係の緊張が影響し、先立って中国・成都で開催された卓球混合団体ワールドカップ（W杯）では観客の激しいブーイングを受けた張本智和（トヨタ自動車）は11日、男子シングルス1回戦でシモン・ゴジ（フランス）に4-2で勝利。その後中国語であいさつする場面があった。中国メディア「新浪体育」が報じている。

記事は「張本智和ついに笑う！ 自分から北京語を話す。広東語の一言に香港の会場が大歓声」という見出しで公開された。「張本智和が中国でついに笑った！そして、自分から北京語で話し、更に広東語で挨拶をして香港のファンを沸かせた」とし、ファンに向かって中国語であいさつした張本の行動を前向きにとらえている。

「（W杯）が行われた四川省成都で、張本智和は常に不機嫌な様子を見せていたが、香港に来て、彼の表情についに明るい笑顔が戻った」と現地での様子を伝えた。さらに「試合後のインタビューでは自分から北京語を話し『香港のみなさん、こんにちは』の『みなさん、こんにちは』部分は広東語だった。広東語のあいさつに、会場の香港ファンは沸き上がった」とファンの動きも報じている。

張本は「ゴジ選手とは何度も試合をしているが、彼はとても強い対戦相手で、いつもタフな対戦になる。今日もとても大変な試合になったが、コート脇のコーチとともに、一球一球調整を続けて、最終的に肝心な部分でリードして勝つことができた」と勝因を語った。

さらに今大会について「WTTファイナルズに参加するのは5回目だ。これまで参加した4回のうち3回は準優勝だった。今回は準優勝を超えて、なんとしてでも優勝したい。だから、一試合一試合、全力で臨む」と、頂点への決意を語ったとも報じられている。



