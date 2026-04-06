自分らしい美しさを引き出したい女性に♡ROSIER by Her lip toから、ボリュームバストを美しく整える「ミニマイザーブラ」が登場しました。バストの丸みはそのままに、すっきりとしたシルエットへ導く設計で、どんなファッションも自信を持って楽しめる一枚。毎日のコーデをより美しく見せてくれる新作です♪ すっきり見せる独自構造 「Everyday Essential Minimizer Bra」は5,800円（税込）。バストの