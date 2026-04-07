人気女性ユーチューバーのゼパさん（26）のXアカウントが6日更新され、急逝したとの情報が報告された。同Xには「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました。急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。葬儀におきましては親族のみで執り行いました。故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と記された。また、ゼパさんが3月末に立ち上げた女性3人のYouTubeチャンネル「いぇーい」