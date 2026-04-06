無防備すぎる「へそ天」 夢の中で遊ぶ赤ちゃん猫YouTubeチャンネル「Lazy Kitten」では、ふかふかの毛布で気持ちよさそうに眠る子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「尊い！」「子猫の寝顔がいとおしすぎる」といった声が続出しました。【画像5枚】まさに天使！！これが、視聴者が悶絶した子猫の“ピクピク寝顔”です！注目を集めたのは「眠ってる子猫はずっと見てられます…」という動画。ふかふかの白い毛布の上で、