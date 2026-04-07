アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦に向けた交渉期限を日本時間の8日午前と改めて強調し、「期限を過ぎればイランは石器時代に戻る」と警告しました。トランプ大統領：米東部時間のあす午後8時まで猶予を与える。過ぎれば、イランには橋も発電所もなくなる。石器時代だ。トランプ大統領は日本時間7日午前2時過ぎに記者会見し、イランとの停戦に向けた交渉期限を日本時間の8日午前9時と改めて強調するとともに、「一晩で国全