安心して老後を過ごすうえで、経済的な余裕が大きな支えになることは間違いありません。医療費や生活費の不安を軽減し、選択肢の幅を広げてくれるという意味でも、お金は多いに越したことはないでしょう。一方で、「お金さえあれば老後は安心で、幸せに暮らせるのか」と問われると、必ずしもそうとは言い切れません。今回は、お金に不自由のない状況にありながら、別の悩みを抱えることになった事例を見ていきましょう。節約を最優