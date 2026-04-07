テレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）に黒髪サラサラの美女芸人が！ネットは思わずくぎ付けになった。２時間スペシャルで放送した５日、後半で「今年が大事芸人２０２６」を実施。たくろう、ドンデコルテ、みなみかわ、ジャングルポケットら“今年の活躍が大事”と意気込む芸人が集まった。女性お笑いコンビの一人にネットの視線集中。「稲田さんめちゃかわいくない？黒髪めちゃ似合うしメイクも好き」「稲田