アメリカのトランプ大統領は欧米諸国が加盟する軍事同盟のNATO＝北大西洋条約機構について、「グリーンランドを渡そうとしない」と批判しました。トランプ大統領「実を言うと、すべてはグリーンランドから始まった。我々はグリーンランドが欲しい。NATOは渡そうとしない。それで私は（NATOに）『バイバイ』と言った」トランプ大統領は6日、NATOについて、イラン攻撃の際に「我々を助けなかった」と述べたうえで、NATOへの不信のき