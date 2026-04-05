今回は、元いじめっ子を夫が撃退したエピソードを紹介します。高校の同窓会で…「高校時代、女子3人からいじめられていました。いじめはトラウマになっていて、大人になった今も時々過去を思い出すことがあります。そんなある日、高校の同窓会に参加しました。私をいじめた女子たちも来ていて、過去について謝ってくれるかと思いきや、また私をバカにするようなことを言ってきてうんざりし、夫に迎えに来てもらうことにしたんです