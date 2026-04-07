米国とイランが停戦合意後に終戦を議論する2段階交渉で構成された仲裁案の伝達を受けたという外信報道が出た。ただし、最も核心的な争点であるホルムズ海峡の再開の是非を巡る立場に違いがあり、合意は依然として不透明な状況だ。ロイター通信は6日（現地時間）、複数の消息筋を引用し「米国とイランが即時停戦とその後の包括的合意を含む2段階の平和構想の枠組みの伝達を受けた」と報じた。今回の仲裁案はパキスタンが主導したも