お年寄りたちを笑顔にするのは、芸達者なトイプードル「そらくん」。実はこのそらくん、芸を披露するだけでなく人を助ける役割を担ってきました。飼い主と二人三脚で歩んだ日々を取材しました。「そうそう上手上手～！」ある時はキックボードを乗りこなし、またある時は…一芸でみんなを笑顔にする芸達者なトイプードル。名前は「そらくん」です。 このそらくん、実は…「よろしくお願いします」石川県