記者会見する木原官房長官＝6日午前、首相官邸木原稔官房長官は6日の記者会見で、中東情勢悪化で供給不足が懸念されるプラスチックの原料ナフサを巡り、6月には確保できなくなるとの交流サイト（SNS）上の情報を否定した。「誤ったものと認識している。真偽不明や不安に思う情報に接した場合は、政府の公式見解を確認してほしい」と述べ、拡散しないよう呼びかけた。調達済みの輸入ナフサと国内精製の計2カ月分に加え、中間段