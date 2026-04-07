お笑いコンビ・エルフの荒川が、7日までに自身のXを更新。自身の本名をサラリと公開する一幕があった。【写真あり】満面の笑みで…エルフ・荒川“本名”サラッと公開荒川は「歩夢ちゃんが葉月ちゃ〜んって呼んでくれたはーい」と写真を添えて投稿した。荒川は、2024年4月末放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』内でこれまでの歩みや家族について深掘りしながらトーク。「助けてくれることが多い」という妹たち