『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」では、結成21年目を迎えたフルーツポンチの村上健志と亘健太郎に密着。コンビ結成21年目にして“初めてのサシ飲み”や、亘の“電気工事バイト”の現場にも同行した。【動画】月収180万→8万へ…コンビ結成21年目“フルポン亘”が語るブレイク時には180万円あったという月収だが、コロナ禍で仕事が激減し、一時は8万円にまで落ち込んだ。亘は当時を振り返り「切羽詰まってました。貯金崩