米ラスベガスでフェザー級8回戦米ネバダ州ラスベガスで現地5日に行われたボクシングで、衝撃のKOシーンが生まれた。フェザー級8回戦でアレクシス・デ・ラ・セルダとアーヴィン・フラー（ともに米国）が対戦。デ・ラ・セルダの戦慄右フックに、ファンも驚きの声を上げている。第3ラウンド、残り約30秒。デ・ラ・セルダが放ったカウンターの右フックが、フラーの顔面をとらえた。被弾直後、フラーは前のめりに崩れ落ち、レフェリ