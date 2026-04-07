Ｆ１レッドブルが激震だ。チームの実質的なナンバー２にあたるピエール・ワシェ・テクニカルダイレクター（ＴＤ）と、創設時からチームを支え現在はマックス・フェルスタッペンの腹心としてメカニックを務めるオーレ・シャック氏のダブル電撃退団が急浮上した。レッドブルは今季マシンの調子が上向かず、日本グランプリ（ＧＰ）後にはフェルスタッペンが今季限りで引退する意向を英公共放送「ＢＢＣ」で表明するなど揺れている