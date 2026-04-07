アポロ13号の記録を更新し、宇宙船オリオンの中で抱き合う飛行士ら（NASAの中継から・共同）【ヒューストン共同】宇宙船オリオンの窓から見える月の姿は次第に大きくなっていった。6日午後（日本時間7日未明）、アポロ13号が到達した地球から約40万キロという人類の最遠記録を更新すると、船長のワイズマン飛行士ら4人は互いに抱き合い、何度も目元を拭った。4人は記録の更新前、南部テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙セ