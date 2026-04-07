アポロ13号の記録を更新し、宇宙オリオンの中で抱き合う飛行士ら（NASAの中継から・共同）【ヒューストン共同】宇宙オリオンの窓から見える月の姿は次第に大きくなっていった。6日午後（日本時間7日未明）、アポロ13号が到達した地球から約40万キロという人類の最遠記録を更新すると、船長のワイズマン飛行士ら4人は互いに抱き合い、何度も目元を拭った。4人は記録の更新前、南部テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙