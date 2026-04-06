あなたは誰かの無理解で傷ついた経験はありませんか？今回は義母の心ない言葉に悩まされてきた女性が救われたエピソードをご紹介しましょう。◆デリカシーのない義母に悩まされて船越真由子さん（仮名・33歳）は結婚して3年目。デリカシー皆無の義母に、ずっと我慢を重ねてきました。「結婚当初は『仕事は早く辞めて妊活しなさい』『子どもは33歳までには絶対に産んでよ？』なんて当然のように言われて、本当にストレスでし