俳優の窪塚洋介と亀梨和也が６日、都内で行われたＤＭＭＴＶのダブル主演ドラマ「外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２」（９日配信スタート）の完成披露試写会に出席した。犯罪者たちに制裁を加える男たちを描いたシリーズ第２弾。窪塚は復讐（ふくしゅう）代行者役でコンビを組む亀梨について「これほどのバディものに初めて参加させてもらって、相棒が亀ちゃんで本当に良かった。波長が合う感じでやれる相手と１、２とできて、３にた