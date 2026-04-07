大谷の結んだ契約に対して、まさかの異論が飛んだ(C)Getty Images今年もドジャースは強い。現地時間4月5日のナショナルズ戦（8-6）を終えた時点で、9試合して7勝2敗と、ナ・リーグ球団史上初となるワールドシリーズ3連覇に向けた勝負のシーズンを順調に滑り出した。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るもっとも、彼らの強さは「必然の結果」という声もある。今オフもストーブリーグでの競争を制