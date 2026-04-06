「今回の新商品で、僕は日本の未来を変えようと思ってます！」3月ごろから重大な報告があることをほのめかし続け、4月3日に、自身のYouTubeで新商品を発売することを予告していたYouTuberのHIKAKIN。3月28日から自身のYouTubeチャンネルでは、黒い画面に白文字で『しばらくSNSの投稿ができないかもしれません。トラブルではないので心配しないでください。』と書かれただけの生配信が続いていたこともあり、様々な憶測を呼んでい