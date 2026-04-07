〈九州国際大付野球部が「部内暴力」で警察沙汰を起こしていた！センバツ直前に「プロ注目選手が同級生を病院送り」教頭は「調査中なので詳細は回答できません」〉から続く九州国際大付属高校野球部のグラウンドで今年2月、生徒が大けがをして“部内暴力”が疑われている問題。学校が「調査中」と発表する中、被害を訴える生徒と両親が「週刊文春」の独占インタビューに応じた。生徒がこう胸中を告白した。【画像】「週刊文