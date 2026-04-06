高画質化が当たり前となった現代において、画像を意図的に劣化させるという逆転の発想で作られたWebツール「GABIBI（ガビビ）」がSNSで大きな注目を集めています。大阪でデザイン事務所「AMIX」を運営するトミナガハルキさんが3月8日に公開を告知したXの投稿は、表示回数は2000万回を突破し、7万件以上のいいねを獲得しました。すでに多くのユーザーが「ネットに漂う古のJPEG画像」のような質感を再現して楽しんでいますが、