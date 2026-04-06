グラビアアイドルの橋本梨菜（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”お花見ショットを公開した。「滑り込み桜白Tきると巨乳で気まずいぜ」とつづり、ショート丈の白シャツにデニム姿でのお花見ショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「オシャレで綺麗で素敵です」「可愛い」「むちゃくちゃ可愛い綺麗です」「桜の妖精かと思ったわ」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。橋本の公式