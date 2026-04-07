6日の国会で、高市首相はイランの首脳と対話する意欲を示しました。また、ホルムズ海峡を事実上封鎖しているイランは、代替ルートである紅海からの航行ルートも妨害する可能性を示唆しました。■トランプ大統領“3度目の延期”か日本経済にも影響を及ぼし始めているイラン情勢をめぐり、6日、国会では議論が…立憲民主党・小西参院議員「この武力紛争のさらなる拡大を阻止するということは、日本の国家としての生存戦略、生き残り