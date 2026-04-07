京都で小学6年の男子児童の行方が分からなくなってから2週間。有力な手がかりが見つからないなか、6日夜、学校で同級生の保護者に向けた説明会が開かれました。記者「続々と学校の中に入っていきます。まもなく保護者説明会が行われます」京都府南丹市の小学6年生・安達結希さんの行方が分からなくなって2週間。安達さんの通う園部小学校では6日夜、6年生の保護者に向けた説明会が行われました。説明会では、「登下校中の見守り活