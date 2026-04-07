ワールドシリーズ以来の登場米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場した。昨年ワールドシリーズの激闘以来の登場。そこでテレビ中継に映し出された日本語にファンが驚きの声を上げている。初回ドジャースの攻撃。NHKのBS中継にはバックネット下に日本語が浮き上がった。「オンタリオ州へようこそ」という11文字。球場があるトロント市