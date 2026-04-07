クレイグ・リーディー氏【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は6日、クレイグ・リーディー元副会長（英国）が死去したと発表した。84歳。1994年にIOC委員に就任。64年以来の東京大会が実現した2020年夏季五輪招致ではIOC評価委員長だった。世界反ドーピング機関（WADA）委員長を14年から19年まで務め、ロシアの国ぐるみのドーピング問題に対応。国際バドミントン連盟（当時）会長や英国オリンピック委員会会長も歴