すしの中でも、大人から子どもまで人気のネタ「サーモン」。ここにも中東情勢の影響が出てきています。サーモンの多くが海外からの輸入です。これまでと同じ空輸ルートでの仕入れが難しくなり、価格が値上がりしています。■回転寿司店でよく食べるネタ15年連続1位脂の甘みにとろける食感。みんな大好きサーモン！大手食品会社の調査では回転寿司店でよく食べるネタ15年連続堂々の1位です。※Umios（旧マルハニチロ）調べによ