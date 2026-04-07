ワールドシリーズ以来の登場米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、トロントで行われたブルージェイズとの初戦に「1番・DH」で先発出場した。昨年ワールドシリーズの激闘以来の登場となる。メンバー発表時には大ブーイングで盛大に“歓迎”されたようだ。MLB公式サイトでブルージェイズ番を務めるキーガン・マセソン記者は「ショウヘイ・オオタニやカイル・タッカーを筆頭とするドジャース上位打線がアナ