ホンダの競争力は低下しているホンダとソニーグループ（ソニー）は3月下旬、共同出資会社によるEV「AFEELA（アフィーラ）1」の開発・発売中止を発表した。ホンダは野心的な「脱エンジン戦略」を掲げたものの、欧米でのEV需要減退や開発コスト増が響き、2026年3月期には上場来初となる最終赤字に転落する見通しだ。背景にあるのは、安さと早さを武器に世界市場を席巻するBYDやシャオミら中国勢の台頭だ。かつて日本経済を牽引したホ