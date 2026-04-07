6日、ホワイトハウスで記者会見するトランプ米大統領＝ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、ホワイトハウスで記者会見し、イランを「一晩で壊滅できる」と主張した。戦闘終結に向けた交渉が7日午後8時（日本時間8日午前9時）までに進展しなければ、全ての橋と発電所を数時間で破壊すると警告。交渉ではイランが事実上封鎖しているエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡開放を優先していると訴えた