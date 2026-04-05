東京のソメイヨシノは3月末に満開を迎えましたが、しだれ桜や八重桜は4月以降に見頃を迎えます。そこで今回は、じゃらん「穴場なしだれ桜・八重桜名所ランキング」をもとに、4月に見頃を迎える、「しだれ桜の穴場名所」ランキングTOP3を紹介します。まだ間に合う！「しだれ桜」の“穴場スポット”は…3月28日、東京では桜の満開を迎え、3月最後の週末はお花見日和となりました。上野公園や目黒川といった桜の名所では、ゆっくり歩