サンワサプライ株式会社は、Surface Pro 12インチモデルに最適化されたシリンダ錠式セキュリティワイヤー「SLE-52SSFPG」を発売した。本製品は、本体背面のキックスタンド部分に直接取り付ける専用設計を採用している。Surfaceのデザイン性を損なうことなく、オフィスやコワーキングスペース、展示会での盗難リスクを最小限に抑える。■Surface Pro 12インチ専用のセキュリティワイヤーセキュリティスロットを搭載しないSurface Pr