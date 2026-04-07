あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……獅子座ありのままの魅力が輝く日。無理に頑張って肩肘を張らなくても、内側から自信がにじみ出て、周りからの注目を自然と集めるでしょう。もし誰かから褒められたら、照れたり謙遜したりせず、素直に「ありがとう！」と喜んでください。★第2位……牡羊座恋の空気が新鮮に