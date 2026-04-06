各地の小学校などで入学式が行われます。2026年は、初めて「令和生まれの小学1年生」が入学します。皆さんに、将来なりたい職業を聞きました。【写真を見る】令和生まれの新1年生に聞く将来なりたい職業は？新小学1年生のなりたい職業は?20年前と比べると…井上貴博キャスター:小学1年生が将来就きたい職業のアンケート結果です。（※株式会社クラレより）【小学1年生が将来就きたい職業】（2026年）▼男の子1位:警察官2位:スポ