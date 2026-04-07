アメリカのトランプ大統領は6日、イランに撃墜された戦闘機の乗員の救出作戦をめぐり、情報を漏えいした人物の名前を明かすようメディア側に求め、拒否すれば投獄されると警告しました。トランプ大統領はイランに撃墜された戦闘機の乗員2人のうち、1人が救助され1人の捜索が続いているとしたメディアの報道について「情報が漏えいしたことで、作戦ははるかに困難になった」と語りました。そのうえで「イランは乗員を捕らえるために