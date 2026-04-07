ホワイトハウスで記者会見を開くトランプ米大統領＝6日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は6日の記者会見で、イランを一夜にして「壊滅」させることも可能だと述べ、それは7日夜かもしれないと語った。「国全体を一夜で壊滅させることもできる。その夜は明日の夜になるかもしれない」と述べた。トランプ氏はこれまで繰り返し、イランが合意に応じない、あるいは重要な石油輸送路であるホルムズ海峡を再開しない