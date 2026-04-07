アメリカによる戦闘終結に向けた提案をめぐり、イランが仲介国に回答を伝えたと報じられました。一時的な停戦を拒否し、恒久的な戦闘の終結が必要だと強調したということです。イランメディアは6日、アメリカが提示した戦闘終結に向けた提案について、イランが仲介国のパキスタンに回答を伝えたと報じました。イラン側は停戦を拒否する一方で、「戦争の恒久的な終結が必要である」と強調したということです。また、イランの回答は