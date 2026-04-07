（CNN）トランプ米大統領の6日の発言を受け、イランの安全保障関係の高官は、同国がトランプ氏に戦略的敗北をもたらしたと述べた。イラン国民に向けたトランプ氏の激化する発言は紛争に対する制御を失っていることを反映しているとしている。「（イスラエルの）ネタニヤフ首相と連携したイスファハン南部でのトランプ氏の軍事的失敗は戦略的な失敗であり、イラン国民に対する侮辱や攻撃的な言葉遣いが増えていることは、彼が戦争の