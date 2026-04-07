テーマパーク失敗が相次ぐ「刀」の森岡毅。沖縄だけでなく、横浜のディズニー級テーマパーク計画にも水面下で関与。だが超人気漫画キャラクターの誘致で身勝手な提案を繰り返し――。カリスマの虚像を明らかにする。（現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月2日（木）発売の「週刊文春」より、記事の一部をお届けします）【画像】独自のマーケティング理論をまとめた著書はベストセラーに。「刀」を率いる森岡毅氏東京ディズ