アメリカのトランプ大統領は、東部時間の7日夜までにイランが交渉で合意しなければ、「国全体が一晩で壊滅する可能性がある」と激しい攻撃を警告しました。トランプ大統領「イランの国全体が一晩で壊滅する可能性がある。それは明日の夜かもしれない」トランプ大統領は6日、記者会見でこのように述べたうえで、イランが交渉で合意しなければ「数時間ですべての発電所と橋を破壊する」と警告しました。一方、交渉の期限についてはア