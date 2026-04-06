NHKのエース、和久田麻由子アナが4月からフリーに転身し、日本テレビ系新番組のキャスターに内定とメディアが報道。また、一部メディアで「NHKの峰不二子」と呼ばれるほどのボディラインを生かしたグラビアやデジタル写真集を出した中川安奈、国民民主党の参議院議員へと転身した牛田茉友など、何かと話題になる元NHKアナたち。【結果一覧】「苦手な」元NHKアナランキングTOP5そこで、視聴者のリアルな好感度を大調査。30代〜6