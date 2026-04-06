元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の近況が、意外にも韓国メディアで相次いで報じられ、注目を集めている。4月6日17時現在、韓国最大のポータルサイトNAVERのエンタメ記事ランキングで、3位に入っているほどだ。【画像】倖田來未（43）が妊娠、韓国はどう報じた？当然ながら、韓国側が独自に事件を深掘りしているわけではない。記事の多くは、日本メディアが伝えている内容だ。だが興味深いことに、韓国メディアが食いついている